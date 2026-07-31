Банки меняют условия: что ждет вкладчиков с 1 августа

С 1 августа доходность по депозитам будет зависеть не только от суммы вклада, но и от срока и даже вашего статуса клиента, пишет РИА Новости.

Какие предложения действительно выгодны, а какие — просто маркетинговый ход?

С начала августа финансовые организации активно корректируют свои предложения по депозитам. Это связано с изменением ключевой ставки Центробанка России. Доходность по вкладам теперь будет сильно зависеть от срока и статуса клиента.

Краткосрочные вклады — самые выгодные. Банки сейчас делают ставку на быстрый приток капитала, поэтому максимальные процентные ставки предлагаются на короткие периоды. Новым клиентам при открытии вклада на 1–3 месяца могут предложить доход в 14,5–15% годовых. Сегодня это самые привлекательные цифры на рынке.

Чем длиннее срок — тем ниже ставка. Так, по вкладам на полгода ставки опускаются до 13–13,8 %. Еще менее выгодными становятся долгосрочные вложения. Если разместить деньги на 1–3 года, рассчитывать стоит лишь на 11,5–12,5 % годовых. Банки не спешат брать на себя длительные обязательства.

Для того, чтобы привлечь новых клиентов, банки используют маркетинговые акции. В первые два месяца ставка может доходить до тех же 14,5–15 %, однако после окончания промо-периода доход резко упадет до базовой ставки. Такой нюанс нередко становится неприятным сюрпризом для вкладчиков.

Особую настороженность должны вызывать комбинированные предложения, в которых банковский вклад объединяют со страховыми продуктами. Схема нередко выглядит так: клиенту предлагают распределить деньги — одну часть разместить на депозите, а вторую направить в инвестиционное или накопительное страхование жизни.

Доходность по этим инструментам напрямую зависит от рыночной конъюнктуры, а в случае досрочного расторжения договора клиент рискует потерять до половины вложенных средств. Такие потери фактически гарантированы.