Новую станцию для приема жидких бытовых отходов запустили в Самаре

Объект расположен на Волжском шоссе, 9 — станция построена в рамках инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы» и будет обслуживать четыре района — Советский, Промышленный, Кировский и Красноглинский.

Мощность станции позволяет принимать до 100 кубометров стоков в час, а в сутки — до 1000 кубометров. Одновременно на площадке смогут обслуживаться две ассенизационные машины.

Организациям, занимающимся откачкой, а также владельцам частных домов для получения разрешения на пользование станциями необходимо заключить договор с ООО «Самарские коммунальные системы», согласовать объемы и график. Ресурсоснабжающая организация обеспечит ассенизационным машинам, прибывающим на станции, доступ к специальным кластерам с магнитным замком и приборами учета. Отметим, что в настоящее время для приема ЖБО на первой станции, которая заработала в июне в Куйбышевском районе, ресурсоснабжающая организация завершает процесс заключения первой партии договоров.

Обратиться для оформления договора на слив ЖБО в Самаре можно в ООО «Самарские коммунальные системы»: ул. Луначарского, 56, тел.: 8 (846) 310 26 59, 8 (846) 310 48 70, 8 (846) 310 34 34.