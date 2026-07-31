В Самаре апелляция узаконила возврат муниципалитету 9 тысяч объектов электроснабжения

Вступило в силу решение арбитража, по которому АО «ССК» должно будет вернуть муниципалитету более 9 тысяч объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщает прокуратура.

В 1997 году городской комитет по управлению имуществом заключил с коммерческой организацией договор аренды объектов электроснабжения. Это позволило правопреемнику в обход конкурсных процедур сосредоточить во владении более 9 тыс. объектов электросетевого хозяйства, пишет Коммерсантъ-Волга.

В апреле прокуратура добилась признания сделки недействительной: Арбитражный суд Самарской области поддержал позицию надзорного ведомства. Это же решение устояло в апелляции. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).