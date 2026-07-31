Эксперты назвали главные барьеры для начала карьеры у молодежи

Работодатели стали осторожнее нанимать сотрудников без опыта: компаниям важно быстрее получать результат от новых специалистов, а часть стартовых задач, через которые раньше проходили стажеры и джуниоры, теперь выполняют инструменты искусственного интеллекта. В результате молодым соискателям становится сложнее получить первый профессиональный опыт и закрепиться на рынке труда. Все подробности — в материале «Известий».

Генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов отметил, что ситуация на рынке труда изменила привычный сценарий входа в профессию. Раньше начинающий специалист мог постепенно развиваться через выполнение простых задач: подготовку отчетов, поиск информации, работу с базовыми инструментами. Сегодня часть этих процессов автоматизируется, а от новичков ожидают большей самостоятельности уже на старте.

«Работодатели стали осторожнее нанимать сотрудников без опыта: им важно получить отдачу максимально быстро. При этом часть простых задач, которые раньше выполняли стажеры и джуниоры, автоматизируется с помощью ИИ. В результате молодому специалисту сложнее получить первый опыт, через который раньше и происходило профессиональное развитие», — заявил Ерхов.

По словам эксперта, отсутствие опыта само по себе не является критичным фактором при найме на стартовые позиции. Однако работодателю важно понимать, насколько быстро кандидат сможет превратить полученные знания в практический результат.

Все большую роль играют стажировки, учебные и собственные проекты, фриланс, портфолио и другие формы практического опыта. Они позволяют работодателю оценить не только образование кандидата, но и его способность решать реальные задачи.

«Работодатели смотрят не только на диплом, а на то, что человек уже умеет делать на практике. Даже небольшой проект или опыт работы с реальными задачами может стать преимуществом при поиске первой работы», — пояснил Ерхов.

Среди наиболее востребованных навыков у начинающих специалистов эксперт выделил способность быстро обучаться, самостоятельно разбираться в новых задачах, цифровую грамотность, умение работать с ИИ, коммуникацию и ответственность.

При этом искусственный интеллект не отменяет необходимость профессиональных знаний, а меняет требования к их применению. По словам Ерхова, специалисту недостаточно просто использовать нейросеть — важно понимать контекст задачи, проверять результат и отвечать за качество работы.

Сегодня проще начать карьеру в сферах, где компании готовы обучать сотрудников под собственные процессы. К таким направлениям относятся продажи, клиентский сервис, ритейл, логистика, отдельные офисные специальности, а также некоторые направления IT и digital при наличии практических навыков.

Основными причинами отказов кандидатам в возрасте от 15 до 25 лет эксперт называет сочетание нескольких факторов: отсутствие опыта, недостаток прикладных навыков и завышенные ожидания по зарплате.

При этом компании готовы инвестировать в молодых специалистов, если видят у кандидата мотивацию и готовность развиваться.

«Если человек готов учиться, начинать с базовых задач, использовать современные инструменты и постепенно доказывать свою ценность, его шансы на трудоустройство значительно выше», — отметил Ерхов.

Клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля подчеркнула, что сложности с поиском первой работы становятся не только экономической, но и психологической нагрузкой для молодых людей.

По ее словам, в возрасте 15–25 лет активно формируется профессиональная идентичность. Длительное отсутствие положительной обратной связи от рынка труда может негативно влиять на самооценку и создавать ощущение неопределенности.

«Длительный поиск создает «мораторий» — состояние зависания. Самооценка, основанная на внешнем подтверждении, не получая подкрепления, начинает разрушаться», — пояснила Хелемеля.

По словам психолога, после нескольких отказов у молодых соискателей может возникать тенденция воспринимать неудачу как доказательство собственной профессиональной несостоятельности. При этом причины отказа часто связаны с объективными факторами: высокой конкуренцией, требованиями работодателей или особенностями рынка.

«Человек начинает думать: «Я плохой специалист», хотя на самом деле проблема может быть в отсутствии опыта, переизбытке кандидатов или несоответствии конкретной вакансии», — отметила эксперт.

Дополнительным фактором давления становятся социальные сети. Молодые люди часто сравнивают свой путь с демонстрацией чужих достижений, не видя ошибок, отказов и сложностей, которые предшествовали успеху.

По словам Хелемели, это усиливает тревожность и формирует искаженное представление о собственном положении.

Для сохранения психологической устойчивости эксперт рекомендует изменить подход к поиску работы. Вместо оценки только конечного результата — получения предложения — стоит сосредоточиться на конкретных действиях.

Например, разбивать большую цель на небольшие задачи: отправить несколько откликов, пройти собеседование, изучить новый инструмент или обновить портфолио.

Также психолог советует ограничивать время, которое человек ежедневно тратит на поиск вакансий. По ее словам, постоянное пребывание в режиме ожидания ответа может привести к эмоциональному истощению.

Важным инструментом поддержки уверенности является фиксация собственных достижений — не только полученных предложений о работе, но и новых навыков, пройденных курсов, выполненных проектов.

«Важно разделять «я» и резюме. Отказ от работодателя не означает отказ от личности. Этот период можно воспринимать как время развития, а не как доказательство собственной несостоятельности», — подчеркнула Хелемеля.

Роман Ерхов также рекомендует молодым специалистам использовать проектный подход к началу карьеры. По его словам, первые кейсы можно получать не только через постоянную работу, но и через стажировки, фриланс, волонтерские проекты и сотрудничество с небольшими командами.

Эксперты отмечают, что современный рынок труда требует от молодых специалистов не только профессиональных знаний, но и гибкости. Способность быстро учиться, осваивать новые технологии и подтверждать навыки реальными результатами становится одним из главных факторов успешного старта карьеры.