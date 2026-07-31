Самарская область расширяет инструменты поддержки технологического предпринимательства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области впервые учреждена региональная премия «Волжское сердце», призванная отметить лучших добровольцев региона.
В Самарской области впервые пройдет региональная премия для волонтеров «Волжское сердце»
В Тольятти  рассказали работникам одного из предприятий города о распространённых схемах мошенничества и способах защиты от них.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические мероприятия по киберпрофилактике 
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
31 июля в 18.00 в Выставочном зале Самарского отделения Союза художников России откроется выставка «Русский Север»
В Самаре откроется выставка «Русский Север»
С 3 по 6 августа в Самарской области будет реализован ряд профилактических мероприятий по выявлению незаконной рекламы распространения запрещенных веществ.
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие направленное на выявление незаконной рекламы
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные - 1,2 августа.
Специалисты «РКС-Самара» проведут в городе плановые ремонтно-профилактические работы предстоящей неделе
В регионе выстроена межведомственная работа по оказанию медицинской помощи ветеранам и членам семей участников СВО.
Андрей Орлов провел встречу с начальником Управления Росгвардии региона Сергеем Абрамовым
Волжские острова — излюбленное место отдыха жителей в жаркие дни, однако именно здесь чаще всего возникают риски для безопасности. Накануне спасатели провели очередной профилактический рей.
Безопасность на Волге: в Самарской области усиливают контроль за отдыхом на воде
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарская область расширяет инструменты поддержки технологического предпринимательства

190
В регионе продолжается системная работа по развитию инновационной экосистемы. Одним из ключевых институтов в этой сфере выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области (ФПТП).

В регионе продолжается системная работа по развитию инновационной экосистемы. Одним из ключевых институтов в этой сфере выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области (ФПТП), созданный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Фонд объединяет интересы университетов, инновационных компаний и промышленных предприятий, помогая создавать и внедрять новые технологии.
Организация оказывает комплексную поддержку перспективных проектов: предоставляет гранты, помогает технологическим командам находить индустриальных партнеров, а предприятиям – получать готовые решения для актуальных производственных задач.
В числе приоритетных направлений – конкурс студенческих инновационных проектов. Университеты и субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области могут получить грант до 15 млн рублей на реализацию технологических разработок. Обязательное условие – участие в команде не менее одного студента и привлечение софинансирования в размере не менее 50% стоимости проекта.
Еще одно востребованное направление – конкурсы совместно с индустриальными партнерами. Крупные предприятия формируют реальные технологические запросы, а научные коллективы и технологические компании предлагают свои решения. Победители получают финансирование, а их разработки – возможность последующего внедрения на производстве. Среди индустриальных партнеров Фонда – АВТОВАЗ, РЖД, ОДК-Кузнецов и другие компании. Размер поддержки по отдельным конкурсам достигает 30 млн рублей.
Для университетов действует конкурс на развитие инновационной инфраструктуры с грантами до 2 млн рублей. Средства направляются на развитие студенческого технологического предпринимательства, проведение акселерационных программ и создание современной инновационной среды.
Отдельное направление работы Фонда – взаимодействие с промышленными предприятиями. Компании могут инициировать проведение технологических конкурсов под собственные производственные задачи, разделить расходы на разработку новых решений по модели 50/50 и получить доступ к перспективным разработкам университетов и технологических команд.
«Фонд поддержки технологического предпринимательства становится эффективным мостом между наукой, бизнесом и промышленностью. Мы видим, что запросы крупных предприятий на новые технологии растут, и важно, чтобы у разработчиков была возможность получить не только финансирование, но и индустриального партнера для внедрения своих решений. Поддержка технологических стартапов – это вклад в будущее региона, и мы будем наращивать усилия в этом направлении», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Для инвесторов Фонд формирует Реестр инновационных проектов Самарской области – базу технологических разработок, прошедших экспертную оценку и обладающих коммерческим потенциалом. Одновременно ведется Реестр технологических запросов предприятий, который помогает быстрее находить точки взаимодействия между разработчиками и промышленностью.
«Фонд поддержки технологического предпринимательства – это площадка, где встречаются интересы науки, бизнеса и промышленности. Мы поддерживаем проекты на разных этапах развития, помогаем университетам и технологическим компаниям привлекать финансирование, а предприятиям – находить решения для собственных производственных задач. Наша главная цель – чтобы как можно больше разработок, созданных в Самарской области, доходили до реального внедрения и приносили пользу экономике региона», – отметила исполнительный директор Фонда Валерия Анисимова.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
81
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
188
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
240
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
657
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
757
Весь список