Самарская область расширяет инструменты поддержки технологического предпринимательства

В регионе продолжается системная работа по развитию инновационной экосистемы. Одним из ключевых институтов в этой сфере выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области (ФПТП), созданный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Фонд объединяет интересы университетов, инновационных компаний и промышленных предприятий, помогая создавать и внедрять новые технологии.

Организация оказывает комплексную поддержку перспективных проектов: предоставляет гранты, помогает технологическим командам находить индустриальных партнеров, а предприятиям – получать готовые решения для актуальных производственных задач.

В числе приоритетных направлений – конкурс студенческих инновационных проектов. Университеты и субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области могут получить грант до 15 млн рублей на реализацию технологических разработок. Обязательное условие – участие в команде не менее одного студента и привлечение софинансирования в размере не менее 50% стоимости проекта.

Еще одно востребованное направление – конкурсы совместно с индустриальными партнерами. Крупные предприятия формируют реальные технологические запросы, а научные коллективы и технологические компании предлагают свои решения. Победители получают финансирование, а их разработки – возможность последующего внедрения на производстве. Среди индустриальных партнеров Фонда – АВТОВАЗ, РЖД, ОДК-Кузнецов и другие компании. Размер поддержки по отдельным конкурсам достигает 30 млн рублей.

Для университетов действует конкурс на развитие инновационной инфраструктуры с грантами до 2 млн рублей. Средства направляются на развитие студенческого технологического предпринимательства, проведение акселерационных программ и создание современной инновационной среды.

Отдельное направление работы Фонда – взаимодействие с промышленными предприятиями. Компании могут инициировать проведение технологических конкурсов под собственные производственные задачи, разделить расходы на разработку новых решений по модели 50/50 и получить доступ к перспективным разработкам университетов и технологических команд.

«Фонд поддержки технологического предпринимательства становится эффективным мостом между наукой, бизнесом и промышленностью. Мы видим, что запросы крупных предприятий на новые технологии растут, и важно, чтобы у разработчиков была возможность получить не только финансирование, но и индустриального партнера для внедрения своих решений. Поддержка технологических стартапов – это вклад в будущее региона, и мы будем наращивать усилия в этом направлении», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для инвесторов Фонд формирует Реестр инновационных проектов Самарской области – базу технологических разработок, прошедших экспертную оценку и обладающих коммерческим потенциалом. Одновременно ведется Реестр технологических запросов предприятий, который помогает быстрее находить точки взаимодействия между разработчиками и промышленностью.

«Фонд поддержки технологического предпринимательства – это площадка, где встречаются интересы науки, бизнеса и промышленности. Мы поддерживаем проекты на разных этапах развития, помогаем университетам и технологическим компаниям привлекать финансирование, а предприятиям – находить решения для собственных производственных задач. Наша главная цель – чтобы как можно больше разработок, созданных в Самарской области, доходили до реального внедрения и приносили пользу экономике региона», – отметила исполнительный директор Фонда Валерия Анисимова.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области