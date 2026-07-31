В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие направленное на выявление незаконной рекламы

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с подрастающим поколением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

С 3 по 6 августа 2026 года на территории региона полицейскими совместно с организациями правоохранительной направленности и представителями Администрации и управляющих компаний будет реализован ряд профилактических мероприятий по выявлению незаконной рекламы распространения запрещенных веществ.

Основными задачами мероприятия станет обнаружение незаконной рекламы (баннеры, надписи, стикеры) по распространению запрещенных веществ и ее уничтожение, выявление лиц, размещающих рекламные сообщения о распространении наркотических средств и психотропных веществ, составление административных материалов и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления запрещенных веществ и об ответственности за участие в их распространении.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, в дежурные части территориальных органов внутренних дел, по номеру «112» или помощью сервиса «Прием обращений», размещенного на Интернет-сайте для обращений: 63.мвд.ру.

Кроме того, в мессенджере «МАХ» создан чат-бот «СТОП наркотики (Самарская область), который позволяет анонимно передать информацию о фактах незаконной рекламы наркотиков. Сообщить о фактах правонарушения (наркограффити, QR-коды, рекламные надписи, символы и др.) можно в любое время суток. Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо: - перейти по ссылке в мессенджере «МАХ» - @stop_drugs_samregion_bot и присоединиться к чату; - создать пост, содержащий фотографии и информацию о месте нарушения (геопозиции); - направить информацию в чат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области