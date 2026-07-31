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Безопасность на Волге: в Самарской области усиливают контроль за отдыхом на воде
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Безопасность на Волге: в Самарской области усиливают контроль за отдыхом на воде

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Волжские острова — излюбленное место отдыха жителей в жаркие дни, однако именно здесь чаще всего возникают риски для безопасности. Накануне спасатели провели очередной профилактический рей.

Волжские острова — излюбленное место отдыха жителей в жаркие дни, однако именно здесь чаще всего возникают риски для безопасности. Накануне спасатели провели очередной профилактический рейд: они проинспектировали пляжи, раздали отдыхающим памятки и предупредили о скрытых течениях и резких перепадах глубины.

«Наша задача — объяснить людям, как и где купаться безопасно, — подчеркивают специалисты. — Особое внимание — детям. Мы настоятельно просим не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не нырять в незнакомых местах, особенно в темное время суток».

Параллельно инспекторы проверили соблюдение правил эксплуатации маломерных судов. В случае нарушений законодательства РФ на владельцев лодок и катеров составляются административные протоколы.

Вопрос безопасности на воде стал одной из ключевых тем на оперативном совещании в областном правительстве. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов усилить патрулирование водоемов на весь купальный сезон. К этой работе привлекут силы МЧС, министерство региональной безопасности и волонтеров. Также в ближайшее время на всех пляжах региона появятся дополнительные информационные щиты.

Спасатели призывают купаться только в официально разрешенных местах, где дежурят профессионалы. Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно звоните по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:  скриншот видео ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Волга Самара

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