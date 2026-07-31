«РКС-Самара» запустили в Красноглинском районе вторую сливную станцию для приёма жидких бытовых отходов

«РКС-Самара» запустили в работу вторую сливную станцию для приёма жидких бытовых отходов. Объект на Волжском шоссе построен по инвестпрограмме предприятия. Он обслуживает Советский, Промышленный, Кировский и Красноглинский районы. Первая станция работает в Куйбышевском районе на ул. Нефтяников.

«Благодаря модели муниципально-частного партнёрства формируем в Самаре цивилизованную систему обращения с жидкими бытовыми отходами. Это важно для безопасной утилизации, предотвращения аварий на сетях и защиты окружающей среды. Это уже вторая станция — в этом году запустили аналогичный объект для обслуживания Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Призываем жителей и специализированные компании использовать только официальные пункты приема — это самый надежный способ сохранить инфраструктуру и экологию города, сейчас для этого созданы все условия», – отметил первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Мощность каждой станции — до 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки. Одновременно могут заезжать две ассенизационные машины. Специалисты построили или обновили все необходимые инженерные коммуникации.

«Жидкие отходы – это в основном, содержимое выгребных ям частного сектора, коттеджных поселков и небольших коммерческих организаций, не подключённых к городской канализации. Стихийный сброс таких отходов в канализационные колодцы или лесопосадки категорически запрещён и карается штрафом. На станциях стоки проходят первичную очистку — задерживается крупный мусор, пластик и другие посторонние элементы. Для безопасной транспортировки на Городские очистные канализационные сооружения отходы разбавляются водой. Сам процесс отгрузки происходит быстро – 10 кубов жидких отходов ассенизационная машина сливает всего за 6-8 минут. Станции работают круглосуточно», – пояснил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

Таким образом «РКС-Самара» создали в городе современную систему приёма у населения сточных вод с их дальнейшей полноценной очисткой. Работа сливных станций способствует сохранению экологического благополучия региона и порядка в городе.

Приём стоков на станциях осуществляется по специальным электронным картам, которые выдаются перевозчикам после заключения договора. Для оформления договора на слив ЖБО необходимо обращаться в «РКС-Самара»:

ул. Луначарского, 56

тел.: 8 (846) 310-26-59, 8 (846) 310-48-70, 8 (846) 310-34-34.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»