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Самарская область - вторая в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия - 2026

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Самарская область - вторая в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия - 2026

Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте. Количество соискателей награды по всей России превысило 5 тысяч. Заявки принимаются до сентября.

В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 503 просветителя Самарской области — это второе место среди регионов России и первое место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Наука и Технологии”» Самарскую область представляет проект «Одержимы наукой», реализуемый Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва. Проект рассказывает о молодых ученых и их разработках через научно-популярный контент: видеосериалы, подкасты, лонгриды и новостные материалы. Проект не ограничивается онлайн-контентом — в него входят очные встречи с учеными и обсуждение их разработок с представителями малого бизнеса. В 2025 г. в рамках проекта было создано свыше 200 единиц контента, общий охват составил около 11,6 млн человек. Материалы выходили и транслировались через региональные медиа, а также при участии ЦУР Самарской области и других региональных площадок.

В номинации «За лучший просветительский фильм» Самарскую область представляет документально-просветительский проект «Неочевидная Самара», созданный при участии медиаагентства «Самара 450». Автор и режиссер — Инга Пеннер, журналист и документалист. Проект посвящен малоизвестным страницам истории и архитектуры города и показывает Самару через скрытые детали — старые особняки, дворы, парадные, городские легенды и судьбы людей, связанных с этими местами. В фильмах разбираются исторические сюжеты и городские мифы, включая истории известных самарских семей и событий. За 2025–2026 гг. снято 16 фильмов, которые посмотрели более 89 тыс. человек. Показы фильмов также проходят в городских кинотеатрах — зрители смотрят их на большом экране и обсуждают на встречах после просмотра.

«Пока идет прием заявок на шестой сезон Знание.Премия, мы активно следим за достижениями номинантов прошлых лет. Многие отмечают, что премия стала важным этапом в развитии их проектов: выросло внимание общественности к их деятельности, укрепился авторитет в отрасли, появилась административная поддержка и новые возможности для реализации общественно значимых инициатив. Нашу награду получили уже 144 лауреата со всей России — и мы продолжаем помогать просветителям получить заслуженное признание», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

У соискателей будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальные региональные награды. Их вручат лучшему просветителю и просветительскому проекту в каждом регионе.

Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.

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