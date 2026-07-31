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До 31 августа продлена заявочная кампания на участие во Всероссийской премии «Возвращение»

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До 31 августа продлена заявочная кампания на участие во Всероссийской премии «Возвращение»

До 31 августа продлена заявочная кампания на участие во Всероссийской премии «Возвращение», учредителем и организатором которой выступил Государственный фонд «Защитники Отечества».

Миссия премии – на самом высоком уровне отметить успехи ветеранов специальной военной операции, которые своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией вносят значимый вклад в развитие России.

Приглашаем работодателей, органы власти, общественные организации и объединения номинировать на премию героев и рассказать об их достижениях в творчестве, спорте, профессиональной деятельности, патриотической, общественной работе и других важных направлениях.

Проекты, поступки, достижения ветеранов могут стать примером для тысяч людей по всей стране и вдохновить их на созидание и добрые инициативы на благо Родины.

Ознакомиться с порядком выдвижения соискателей на премию «Возвращение» можно по ссылке: vk.ru/wall-219915644_75724

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