Продажи армянского коньяка рухнули на 12%

В первой половине 2026 года в России продажи армянского коньяка и тихого вина сократились на 11–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным участников рынка, за январь — июнь 2026 года розничные продажи армянских коньяков уменьшились на 12,2% и составили 1,37 млн декалитров. Доля Армении в общем объеме спроса на коньяк снизилась до 20%, потеряв 1,7 процентного пункта.

Продажи тихого вина из Армении также продемонстрировали отрицательную динамику: за январь — июнь они сократились на 11,8% (до 239,65 тыс. декалитров), а в июне падение составило 18,9% (до 33,8 тыс. декалитров). При этом доля Армении в общем объеме продаж тихих вин остается незначительной и не превышает 1%.

Снижение продаж армянского алкоголя происходит более быстрыми темпами, чем в целом по категориям. Так, в первой половине 2026 года реализация коньяка (без учета французского) уменьшилась на 4,6% (до 6,85 млн декалитров), а тихого вина — на 3,7% (до 28,63 млн декалитров). Спрос на российский коньяк снизился на 3,4% (до 4,46 млн декалитров), на тихое вино — на 4,9% (до 17,02 млн декалитров).

Эксперты связывают снижение продаж с несколькими факторами: приостановкой реализации продукции трех армянских производителей по решению Роспотребнадзора; самоограничениями российских импортеров и дистрибуторов; повышением минимальной розничной цены на коньяк и виски (с января она выросла на 16% и достигла 755 рублей).

Мнения о будущем армянского коньяка на российском рынке расходятся. Мнения о будущем армянского коньяка на российском рынке расходятся. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что сохранить позиции смогут только самые популярные бренды, такие как «Арарат» и «Ной». Однако и на них в дальнейшем могут повлиять внешние факторы. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук полагает, что армянские коньяки по-прежнему пользуются спросом. Андрей Московский также предполагает, что в долгосрочной перспективе армянский коньяк может уступить место напиткам из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Эти страны могут обогнать Армению и в качестве поставщиков коньячного дистиллята для российских алкогольных компаний.