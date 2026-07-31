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В Самарской области стартует вторая областная казачья профильная смена в центре «Жигули»

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В Самарской области стартует вторая областная казачья профильная смена в центре «Жигули»

В конце июля – начале августа 2026 год на территории Самарской области пройдет вторая областная казачья профильная смена. Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением министерства образования Самарской области и пройдет в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей – детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Жигули». Участниками смены станут 150 казачат из разных муниципальных образований региона.

В мероприятии примут участие воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса, Тольяттинских, Сызранских, Клявлинских, Кинель-Черкасских и других казачьих классов. Значительная часть ребят приедет в центр «Жигули» уже второй год подряд.

Оргкомитетом подготовлена насыщенная программа, сочетающая военно-прикладные дисциплины, историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание. В расписании – занятия по тактической и строевой подготовке, фланкировке казачьей шашкой, стрельбе, метанию ножей, инженерному делу, сборке и разборке автоматов, а также обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Помимо практической подготовки, участников ждут православные мероприятия, исторические лекции и спортивные состязания.

Ключевыми событиями смены станут выступление областного государственного ансамбля «Волжские казаки» под руководством заслуженного артиста России Евгения Бухалова, мастер-классы и посещение тематической мобильной выставки Дома дружбы народов.

Организатором мероприятия выступает министерство образования Самарской области при поддержке Самарского окружного казачьего общества. Информационное и организационное содействие оказывает министерство внутренней политики Самарской области, Казачий центр Самарской области и Дом дружбы народов. К работе с детьми привлечены опытные инструкторы-вожатые.

Смена призвана укрепить преемственность казачьих традиций, способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и развитию прикладных навыков, значимых для формирования гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству.

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