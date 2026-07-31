Крупнейшие операторы связи запускают бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Операторы связи из «большой четвёрки» с 1 августа начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер Мах без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились.

Какие операторы обнулили трафик на Мах

— T2

T2 — Билайн

Билайн — Мегафон

Мегафон — МТС

Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы, которые предоставляет национальный мессенджер, без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи.