Крупнейшие операторы связи запускают бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Операторы связи из «большой четвёрки» с 1 августа начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер Мах без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились.
Какие операторы обнулили трафик на Мах
- — T2
- — Билайн
- — Мегафон
- — МТС
Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы, которые предоставляет национальный мессенджер, без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи.