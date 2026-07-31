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82% россиян хотят подарить подрастающему поколению лето из своего детства

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82% россиян хотят подарить подрастающему поколению лето из своего детства

Согласно исследованию девелоперской компании «Мармакс», 82% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их ребенок проводил каникулы так же, как когда-то они сами. Главным символом счастливого детства респонденты назвали отдых у бабушки за городом (34%), а также жизнь на даче или в частном доме (30%). Эти варианты оказались даже популярнее поездки на море, которую выбрали менее четверти участников.

Детские воспоминания влияют на представление россиян о том, какой должна быть жизнь собственной семьи, отмечают эксперты компании «Мармакс». 

Половина участников исследования считает, что современным детям больше всего не хватает подвижных игр на улице со сверстниками, 40% отметили важность семейного отдыха на свежем воздухе, а каждый десятый — самостоятельных прогулок возле дома.

При выборе загородного объекта россияне в первую очередь смотрят на наличие просторного прогулочного пространства — этот параметр отметили  42% опрошенных. Четверть респондентов считает важной безопасность детей, каждый пятый — возможность круглый год жить за городом. Для оставшихся 12% ключевыми преимуществами стали тишина и близость к природе.

«Исследование показывает, что загородная недвижимость все чаще рассматривается как пространство для комфортной жизни. Треть респондентов хотела бы постоянно жить в таком доме, еще 22% воспринимают эту среду как наиболее удобную для семей с детьми. Во многом это объясняется тем, что загородный формат создает уникальный сценарий жизни, который невозможен в мегаполисе», — отметили аналитики «Мармакс».

По словам экспертов компании, люди хотят, чтобы у их детей появились те же теплые воспоминания, которые дороги им самим: лето на природе, двор, игры с друзьями,  ощущение свободы. Более двух третей участников исследования признались, что именно по этой причине хотели бы однажды насовсем переехать за город.

Теги: Опрос

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