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Каждый третий сотрудник готов приезжать летом в офис чаще

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Каждый третий сотрудник готов приезжать летом в офис чаще

Лето меняет отношение сотрудников к рабочему пространству: оно перестаёт ассоциироваться с серыми буднями и становится местом, куда хочется приезжать. Исследование делового квартала «Сколково Парк» показало, что тёплый сезон делает офис для специалистов привлекательнее благодаря комфортной среде, длинному световому дню и возможности проводить больше времени вне кабинета.

Когда за окном зелёный пейзаж, дорога на работу перестаёт раздражать. Так, 72% сотрудников признались: в летнюю пору ездить в офис приятнее, чем зимой. А каждый третий (34%) готов делать это чаще, поскольку сам путь до работы становится в удовольствие. Ещё 8% отметили: для них летний офис — это возможность сменить обстановку, так как в тёплую погоду дома не сидится. 

Солнечный день дарит энергию: 36% опрошенных легче просыпаться летом, 18% проще работается, а 16% чаще чувствуют вдохновение. При этом 30% вечером не спешат домой, ведь им хочется завершить день прогулкой. Дополнительной мотивацией приехать в офис становятся общение и неформальные встречи: для 18% сотрудников значимы разговоры с коллегами, а для 14% — совместное времяпрепровождение на свежем воздухе.

В летнем офисе респонденты прежде всего ценят комфортный микроклимат. Например, 58% отметили, что кондиционирование помогает им легче переносить жару и не снижать продуктивность. Для 16% важны светлые помещения с большими окнами, а 10% — близость парка и других прогулочных зон.

«Исследование подтверждает, что сегодня сотрудники выбирают офис с учётом качества среды, в которой проходит их день. Именно поэтому современные бизнес-центры проектируются как комфортные пространства, где внимание уделяется каждой детали — от инженерных решений до благоустройства территории. Качественные системы кондиционирования и очистки воздуха, панорамное остекление, которое обеспечивает максимальное поступление естественного света, технологичные фасады, прогулочные маршруты и общественные зоны становятся новым стандартом коммерческой недвижимости», — комментирует Елена Малиновская, директор по аренде делового квартала «Сколково Парк».

Теги: Опрос

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