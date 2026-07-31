Бесплатная догазификация частного сектора и СНТ продолжается в Самаре

В Самаре в рамках социальной догазификации еще более 70 жителей частного сектора и собственников участков в СНТ получили возможность бесплатно подключить свои домовладения к действующим газовым сетям.

По договорам, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Самара», в 58 домах газ уже пущен — основная их часть находится в Красноглинском районе. Остальные заявители занимаются прокладкой газовых сетей на своих участках и установкой внутридомового оборудования. Всего же за первое полугодие 2026 года в Самаре обеспечена техническая возможность подключения 134 домовладений, в том числе 61 — в СНТ и 73 — в сфере ИЖС.

Ознакомиться с перечнем документов для участия в программе и подать заявку на догазификацию можно на сайте единого оператора connectgas.ru/, портале Госуслуг, МФЦ, а также на сайте ООО «Газпром газораспределение Самара» 63gaz.ru/ и в офисе компании: г. Самара, ул. Ташкентская, 196а. Проконсультироваться относительно подачи заявления на единовременную выплату можно в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» (ул. Некрасовская, 63) по телефону 8 (846) 25-40-100.