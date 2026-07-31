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Самарцев приглашают на лекцию Вити Повезло «Профессиональная коммуникация художника и неочевидные решения» в культурный центр «ЗИМ Галерея»

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Самарцев приглашают на лекцию Вити Повезло «Профессиональная коммуникация художника и неочевидные решения» в культурный центр «ЗИМ Галерея»

На следующей неделе в ЗИМ Галерее пройдет бесплатное мероприятие - лекция от художника Витя Повезло. 

Как стать тем, кем мечтаешь быть? Как художнику попасть в диалог с арт-средой? И почему иногда самые неожиданные решения в продвижении личного бренда оказываются самыми рабочими?

Друзья, приглашаем вас 6 августа в 19:00 на лекцию Вити Повезло «Профессиональная коммуникация художника и неочевидные решения» в культурный центр «ЗИМ Галерея».

Поговорим:

• как просто взять и с нуля сделать себе имя;

•  о том, что на самом деле ждёт от художника арт-среда;

•  как правильно себя презентовать;

•  какие неочевидные решения и подходы работают лучше стандартных «правильных» схем.

Спикер — Витя Повезло, тагильский художник и куратор, основатель галереи Space Place в Нижнем Тагиле. В своей кураторской практике Витя создаёт пространства для встреч и живого диалога с искусством, а в собственном творчестве соединяет психоделическо-сюрреальную культуру мемов и визуальных приколов с энергией стрит-арта и искренностью наивного искусства.

Приходите узнать, как лучше говорить о себе, находить контакты и двигаться дальше в профессиональной арт-среде.

6 августа в 19:00

Вход свободный

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Все мероприятия проводятся при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

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