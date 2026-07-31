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Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту

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Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту

Россияне считают спорт хорошей площадкой для полезных знакомств, но почти не используют эту возможность. Согласно опросу 1977 человек, проведённому Level Group, почти половина участников (48%) уверена, что именно общее увлечение помогает быстрее наладить контакт с новыми людьми. Однако лишь 4% осознанно выбирают вид спорта или место для тренировок, ориентируясь на потенциально полезное окружение.


Россияне признают, что именно спортивная среда располагает к общению. Почти половина респондентов (48%) считает главным преимуществом таких знакомств общее увлечение, которое помогает быстрее снять барьеры в коммуникации. Ещё 20% отмечают, что во время совместного досуга исчезает формальность, поэтому контакт складывается легче, а 10% уверены: именно на тренировках проще понять характер человека. Лишь 22% не видят каких-либо преимуществ у такого формата знакомств.

Несмотря на то что спорт всё чаще называют новой территорией для нетворкинга, большинство россиян по-прежнему предпочитают не смешивать личное время и рабочие задачи. Так, 70% участников исследования никогда не выбирали вид спорта или место для занятий ради знакомств с потенциально полезными людьми. Ещё 20% задумывались о таком подходе, но так и не решились его использовать. Лишь 6% делали это однажды, а для 4% выбор спортивной среды с учётом круга общения уже стал осознанной стратегией.


Однако многие россияне по-прежнему воспринимают его прежде всего как способ поддерживать физическую форму или переключаться после рабочего дня. Самыми популярными видами активности стали фитнес и плавание (30%), бег (28%). Ещё 12% опрошенных занимаются теннисом или паделом, а 30% не выбирают ни один из перечисленных видов спорта, потому что либо вовсе им не занимаются, либо предпочитают менее распространённые дисциплины.


Однако на практике потенциал спортивного нетворкинга пока реализуется лишь частично. Так, 21% опрошенных рассказали, что когда-то именно ЗОЖ помог им расширить круг профессиональных контактов, а для 12% такие знакомства уже стали обычным делом. При этом 34% россиян крайне редко заводят полезные знакомства на тренировках или спортивных мероприятиях, у трети респондентов никогда не было подобного опыта.


«Фитнес-залы, сквош-корты, студии для групповых тренировок и беговые сообщества создаются не только для того, чтобы люди могли восстановиться после рабочего дня. Такие активности помогают знакомиться в неформальной обстановке, обмениваться опытом и нередко оказываются отправной точкой для новых профессиональных контактов. По этой причине современные офисные пространства всё чаще проектируют так, чтобы спорт становился частью инфраструктуры и способствовал развитию внутреннего и внешнего нетворкинга», — комментирует директор по коммерческой недвижимости Александра Захарова.


Эту тенденцию подтверждают и представители индустрии. По их словам, посетители теперь приходят в спортивные пространства не только для тренировок, но и ради общения с единомышленниками.

 

Теги: Опрос

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