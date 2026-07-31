В аэропорту Самары 31 июля задерживается более десятка рейсов

Это стало последствием беспилотной опасности, которая действовала в регионе почти всю ночь.

Угрозу налета вражеских БПЛА объявили в губернии в 2:09 в пятницу, 31 июля. Спустя несколько минут в Росавиации сообщили, что вводятся ограничения на взлет и посадку пассажирских лайнеров.



Небо открыли в 8:09, когда опасность миновала.



В настоящее время в "Курумоче" задерживается шесть рейсов на вылет, в том числе в Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград и девять – на прием из Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Минска и Шарм эль Шейха и других направлений.



Как сообщили в Минобороны, минувшей ночь были перехвачены и сбиты 371 вражеских дрона, пишет 450Медиа.