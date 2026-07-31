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В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью

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В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью

Неожиданный законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Его авторы хотят ограничить деятельность МФО в части предоставления гражданам микрозаймов - запретить оформлять их с 22 до 6 часов по местному времени того региона, в котором они находятся, пишет РГ.

По мнению авторов проекта, запрет выдавать микрозаймы по ночам будет способствовать защите граждан от принятия неверных решений. / Александр Корольков

Поправки предложено внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ). Проще говоря, добавить в действующий закон запрет на ночные займы.

По мнению авторов документа, в случае, если он пройдет все необходимые этапы и станет законом, то сможет начать действовать с 1 марта 2027 года.

Почему инициаторы проекта считают, что он важен и нужен гражданам?

По словам законодателей, именно в ночное время "вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий".

И в этих условиях "возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений без надлежащей оценки условий договора и последствий возникновения долговых обязательств", - подчеркнули в Думе.

Неожиданный законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Его авторы хотят ограничить деятельность МФО в части предоставления гражданам микрозаймов - запретить оформлять их с 22 до 6 часов по местному времени того региона, в котором они находятся.

"Такая мера носит профилактический характер, не создает чрезмерных ограничений для деятельности микрофинансовых организаций и направлена на снижение числа случаев импульсивного заимствования, а также на повышение степени защищенности граждан при получении микрофинансовых услуг", - рассказали в Госдуме.

Уточним, что сегодня для микрофинансовых организаций уже действуют несколько ограничений, прописанных в законе об их деятельности.

Так, МФО не вправе выдавать займы в иностранной валюте. Также они не имеют права "реализовывать любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

Им запрещено в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами. Имеются в виду ИП или юрлица.

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