77% самарцев никогда не опаздывают на работу

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие по фиксированному графику на территории работодателя.



77% самарцев называют себя исключительно пунктуальными. Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 82% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 74%.



Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 4% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц. 11% опаздывают несколько раз в год.



Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 78% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 11%, а на час и более — лишь 2%.



Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 31% опрошенных, на пробки на дорогах — 29%. 16% ссылаются на форс‑мажорные обстоятельства. 10% упоминали, что опоздали, потому что проспали, помешали личные дела (8%) или семейные обязанности (5%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, еще 2% подводит низкая мотивация.





Время проведения: 13—27 июля 2026 года

