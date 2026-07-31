Сервис для заказа такси Drivee проанализировал поездки в Самаре за первое полугодие 2026 года и выяснил, как меняется городская мобильность после полуночи. Исследование показало, что почти половина ночных поездок приходится на выходные, пик спроса наступает в первый час нового дня, а женщины совершают ночные поездки чаще мужчин.

Поездки в Самаре достаточно равномерно распределяются в течение дня. Наибольшая доля заказов приходится на утренние часы (с 06:00 до 12:00) — 31,8%. Днём, с 12:00 до 18:00, совершается 30,7% поездок, а вечером — ещё 29,7%. На период с 00:00 до 06:00 приходится 7,8% поездок. Это немного выше среднего показателя по России, который составляет 7,1%.

Пик ночного спроса в Самаре приходится на первый час нового дня. С 00:00 до 01:00 совершается 31,1% всех ночных поездок, это выше, чем в среднем по России (28,8%), что говорит о более насыщенной ночной жизни города. Самым спокойным временем становится период с 04:00 до 05:00, на который приходится 10,1% ночных заказов.

Почти половина (49%) ночных поездок приходится на выходные дни. При этом заметную часть ночного спроса в Самаре формируют поездки, связанные с отдыхом и развлечениями. Среди самых популярных направлений после полуночи оказались бары и развлекательные заведения. В тройку лидеров также вошёл международный аэропорт. Средняя поездка после полуночи в Самаре длится 17–18 минут, а её протяжённость составляет около 11 километров. Ночная поездка в Самаре длится немного дольше, чем в среднем по России (14–15 минут). Это может быть связано с особенностями географии города.

Среди пассажиров, зарегистрированных в сервисе, на женщин приходится 63,1% всех ночных поездок в Самаре, на мужчин — 36,9%. Таким образом, женщины совершают примерно в 1,7 раза больше ночных поездок, чем мужчины. Эти данные могут указывать на то, что в позднее время суток женщины значительно чаще выбирают поездку на такси как наиболее удобный, безопасный и предсказуемый способ добраться до места назначения.