В Самаре уточнили сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера

Правительство Самарской области разъяснило сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера в поселке Зубчаниновка. Информация появилась в постановлении от 27 июля №481 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области» и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области».

В документе сказано, что постановление №668 дополнится следующим предложением: «В 2027-2029 годах планируется реализация природоохранного проекта "Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов "Мазутное озеро"», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Генеральная уборка", входящего в состав национального проекта "Экологическое благополучие"». Постановление уже вступило в силу, его подписала заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Городские власти в настоящее время уже завершили подготовку проектной документации для объекта. Экспертиза, проведённая государственной экологической службой, подтвердила соответствие проекта всем нормам. Сметная стоимость составляет 1,89 миллиарда рублей.

Ранее в сети распространились слухи о сдвиге сроков ликвидации опасного объекта, пишет ГТРК-Самара.