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В ИК-6 УФСИН СО предотвращена попытка переброса запрещённых предметов

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Сотрудниками отдела охраны исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещённых предметов на территорию учреждения.

Сотрудниками отдела охраны исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещённых предметов на территорию учреждения.

В двух свертках, обмотанных полиэтиленовой плёнкой, обнаружены: 
-15 сотовых телефонов;
-15 USB-кабелей;
-3 SIM-карты;
-6 флеш-карт;
-4 блока зарядных устройств;
-4 проводные гарнитуры;
-1 беспроводная гарнитура.

Благодаря бдительности сотрудников отдела охраны запрещённые предметы не были доставлены осуждённым.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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