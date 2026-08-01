В ИК-6 УФСИН СО предотвращена попытка переброса запрещённых предметов

Сотрудниками отдела охраны исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка переброса запрещённых предметов на территорию учреждения.
В двух свертках, обмотанных полиэтиленовой плёнкой, обнаружены:
-15 сотовых телефонов;
-15 USB-кабелей;
-3 SIM-карты;
-6 флеш-карт;
-4 блока зарядных устройств;
-4 проводные гарнитуры;
-1 беспроводная гарнитура.
Благодаря бдительности сотрудников отдела охраны запрещённые предметы не были доставлены осуждённым.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области