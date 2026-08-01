Наталья Далекова из Самарской области - победитель паралимпийского Кубка мира по пулевой стрельбе

В Нови-Саде в Сербии состоялся Кубок мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. Среди участников - сборная России.



Сборная России выиграла командные соревнования в стрельбе из пистолета в упражнении Р5 на Кубке мира по пулевой стрельбе Международного паралимпийского комитета.



В составе команды выступили Сергей Малышев, Оксана Березовская и спортсменка сборной Самарской области Наталья Далекова.



В командном упражнении Р2 среди женщин наша сборная взяла бронзу. В команде выступили Оксана Березовская, Наталья Далекова и Ольга Михайлова.





Фото: Федерация ПОДА / минспорта СО