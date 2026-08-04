Самарская область укрепляет позиции одного из ведущих поставщиков фермерской овощной продукции в Поволжье. Более 25 тыс. тонн овощей в рамках программы агроконтрактации закупит у самарских сельхозтоваропроизводителей в 2026 году торговая сеть «Магнит».

«Для самарских фермеров сотрудничество с федеральными торговыми сетями на условиях агроконтрактации - это возможность планировать производство на несколько сезонов вперёд, инвестировать в модернизацию, расширять посевные площади. Сегодня уже четыре самарских КФХ работают с «Магнитом». Такое взаимодействие напрямую способствует выполнению задач по обеспечению продовольственной безопасности региона и наращиванию экспортного потенциала самарской сельхозпродукции», - отметил Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В 2026 году ряды самарских поставщиков «Магнита» пополнило крестьянское (фермерское) хозяйство «Вега». Хозяйство поставит в торговую сеть 540 тонн картофеля, моркови, свёклы и лука. Формат агроконтрактации гарантирует фермерам стабильный канал сбыта, целевое авансирование на закупку семян, удобрений и техники, а также логистическое сопровождение - вплоть до вывоза урожая транспортом ритейлера.

Расширение присутствия самарских фермеров в федеральных торговых сетях стало возможным благодаря системной работе губернатора Вячеслава Федорищева и Правительства Самарской области по вопросам развития агропромышленного комплекса. В регионе действует комплекс мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей: субсидирование части затрат на приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений; компенсация расходов на мелиорацию и ввод земель в оборот; льготное кредитование по ставке до 5% годовых; грантовая поддержка начинающих фермеров; софинансирование приобретения сельскохозяйственной техники.

Также помогают хозяйствам соответствовать требованиям ритейла, наращивать объёмы и стабильно поставлять качественную продукцию на полки магазинов внедрение современных технологий и подготовка кадров в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Именно государственная поддержка на этапе становления позволяет самарским КФХ выходить на объёмы, соответствующие требованиям крупных федеральных заказчиков, и конкурировать на равных с производителями из других регионов.

В текущем сельскохозяйственном сезоне в Самарской области плановый объём валового сбора картофеля составляет порядка 320 тыс. тонн, овощей борщевого набора и прочих культур - более 190 тыс. тонн. Увеличение посевных площадей и внедрение современных агротехнологий позволяют самарским фермерам ежегодно наращивать объёмы производства и уверенно выходить на крупные федеральные каналы сбыта.

«Самарская область входит в число крупнейших поставщиков фермерской продукции в Поволжье, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с хозяйствами региона», — рассказал Павел Рожков, генеральный директор компании «Магнит Агро Фермер».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области