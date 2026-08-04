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Продолжается развитие медицинской инфраструктуры в Кинеле и Кинельском районе

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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил поликлинику площадью более 13 тысяч квадратных метров, которая возведена на территории Кинельской ЦРБ.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой города Кинель Вячеславом Тимошенко, Кинельского района Владимиром Чихиревым, а также с помощником губернатора Рамисом Терегуловым посетили поликлинику площадью более 13 тысяч квадратных метров, которая возведена на территории Кинельской ЦРБ.

Современные условия для 79 тысяч жителей Кинеля и Кинельского района в первичном звене здравоохранения создаются благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На данный момент на объекте ведутся чистовые отделочные работы.

«На объекте завершены малярные работы в кабинетах. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы в коридорах и зонах ожидания, а также монтаж инженерных коммуникаций. Параллельно осуществляется благоустройство прилегающей территории. Поставка и сборка мебели запланированы на конец августа — начало сентября», - рассказал Андрей Орлов.

Новая поликлиника станет многопрофильным центром амбулаторной помощи. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения с отдельными входами, женская консультация, стоматологическое отделение и диагностическая служба. Мощность учреждения рассчитана на 700 посещений в смену, что значительно повысит доступность первичной медико-санитарной помощи для населения.

«Наша основная задача — создать условия, чтобы врачи и медицинский персонал могли оказывать всю необходимую квалифицированную помощь, а наши жители получали её в комфортных условиях и в полном соответствии со стандартами национальных проектов и клинических рекомендаций, — подчеркнул министр. — Каждый год у нас расписан, и по мере доведения финансирования комплексное развитие Кинельского района будет продолжаться».

Глава города Вячеслав Тимошенко отметил, что уже идет благоустройство территории, и эта работа будет продолжена.

«Это по-настоящему долгожданный объект, который крайне важен для района. Жители с нетерпением ждут, когда поликлиника будет достроена и откроет свои двери для пациентов, - отметил помощник Губернатора Рамис Терегулов. - Важно, чтобы каждый житель района чувствовал себя защищенным и имел возможность оперативно получить необходимую медицинскую помощь, не преодолевая десятки километров. Вопрос открытия ФАПов находится на контроле губернатора. Сейчас это одна из приоритетных задач: необходимо обеспечить жителям всех малых населённых пунктов доступ к первичному медицинскому обследованию здесь и сейчас».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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