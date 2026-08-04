Для пострадавших при атаке на склад под Самарой открыли пункты помощи

В Самарской области начали работу консультационные центры для сотрудников логистического центра Wildberries, который пострадал от удара беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что оперативный штаб уже принял меры поддержки для работников и предпринимателей.

В пунктах помощи пострадавшим помогут найти новую работу, подобрать вакансии или сменить профессию — для этого специалисты подскажут, как пройти профобучение или получить дополнительное образование.

Консультационные центры работают по адресам:

поворот с трассы М5 на Новосемейкино (ж/д станция 168 км)

поселок Новосемейкино, улица Школьная, 1.

Также можно позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 302-15-44.

Для предпринимателей запущена отдельная горячая линия в центре «Мой бизнес»: 8-800-300-63-63. Логистические цепочки компании уже перестроены, прием и отгрузка товаров перенесены на другие площадки, пишет Самара-АиФ.