Самарские спасатели вернулись с VII Всероссийской конференции аварийно-спасательных служб и формирований

Начальник МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара», спасатель 1 класса Александр Исаев и заслуженный спасатель Российской Федерации Дмитрий Раков приняли участие в VII Всероссийской конференции аварийно-спасательных служб и формирований в Свердловской области.

Участники VII Всероссийской конференции аварийно-спасательных служб и формирований делились инновационными подходами и практическими решениями, которые могут повысить эффективность спасательных операций. В рамках конференции состоялись также показательные учения на Белоярском водохранилище и выставка новейшей аварийно-спасательной техники и отечественных технологических решений для ведения спасательных работ.