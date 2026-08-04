в России и Канаде происходит стремительное потепление

Темпы изменения климата в России и Канаде в два-четыре раза превышают среднемировые показатели. Об этом 4 августа сказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

«Как и Россия, Канада является северной страной с обширными бореальными лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели», — пояснила Дэниэлс в беседе с «РИА Новости».

Климатолог отметила, что тепловые купола, продолжительные засухи и лесные пожары оказывают серьезное влияние на природные экосистемы, население и биоразнообразие двух стран.