По данным опроса телеканала о преображении дома «Бобёр», в этом году новым популярным увлечением россиян стал ремонт. Более 68% респондентов отметили, что самостоятельные ремонтные работы помогают поднять настроение, переключиться от ежедневной рутины и стрессов. А вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире.

Мужчины затевают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%). При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%), заранее планируют и собирают референсы (44%), черпают идеи из программ по дизайну интерьера (30%) и советуются с подругами (21%).

Любопытно, что именно холостяки оказались самыми щепетильными и требовательными при выборе дизайнера, стиля интерьера и функциональности пространства (43%).

Женщины в первую очередь интересуются обновлением кухни и ванной комнаты (32%) и уделяют большое внимание соответствию современным трендам в интерьере (72%). Мужчинам доставляет удовольствие выбор техники и гаджетов для дома (50%). Они тщательно изучают все характеристики и стоимость, сравнивают модели и стараются выбрать самые оптимальные технологичные решения.

Главный критерий удачного ремонта среди женщин — комплименты от близких (63%), у мужчин — одобрение второй половины (более 70%).

Основными причинами конфликтов в парах остаются бюджет (73%), разногласия по стилю (26%) и сроки (43%). Женщины признаются, ремонт сближает и не доставляет стресса, если вторые половины не экономят на бюджете и соглашаются с их выбором дизайна (76%). Мужчинам важно, чтобы к их мнению прислушивались и оставили за ними самостоятельное решение хотя бы части вопросов (83%).