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Исследование зафиксировало смену свадебных трендов у россиян

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Исследование зафиксировало смену свадебных трендов у россиян

Россияне всё чаще отказываются от пышных свадеб в пользу камерных церемоний, уделяя больше внимания эстетике, фотосессиям и деталям образа. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования финтехкомпании ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились 4 августа «Известия».

По оценке экспертов, изменения во многом связаны с тем, что в возраст активного вступления в брак вошло поколение зумеров, которое формирует новые потребительские привычки.

Согласно данным ЮMoney, в первой половине лета количество онлайн-покупок женской одежды выросло на 10% в годовом выражении, оборот увеличился на 19%, а средний чек составил 12 428 рублей. При этом наиболее заметный рост пришелся на категорию женских аксессуаров: число покупок увеличилось на 51%, а оборот — на 42%. Средний чек составил 7050 рублей.

Как отметила руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина, современные молодожены всё чаще выбирают небольшие свадьбы или церемонии только для двоих.

«В последние годы в России прослеживается тенденция к изменению формата свадебных торжеств: пары всё чаще устраивают камерные праздники, куда приглашают лишь самых близких, или вовсе ограничиваются церемонией для двоих. Это свойственно поколению зумеров, которые никому ничего не доказывают, а инвестируют лишь в собственный комфорт и впечатления», — сказала она.

По словам эксперта, молодые пары чаще тратят деньги на свадебные путешествия, необычные фотосессии и размещение в необычных отелях. В ЮKassa зафиксировали, что в июне-июле количество бронирований фотостудий выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а средний чек увеличился на 30% — до 1833 рублей.

Теги: Опрос

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