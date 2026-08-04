В Самаре с дроппера взыскано 695 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у пенсионерки

Прокуратура Красноглинского района г. Самары изучила материалы уголовного дела по факту хищения мошенническим способом у местной жительницы денежных средств. Из них следовало, что незнакомец путем обмана похитил у 76-летней женщины 695 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования установлена личность владельца банковского счета, на который были перечислены похищенные средства.

Прокуратурой района в целях защиты имущественных прав пенсионерки направлено в суд исковое заявление о взыскании денежных средств с дроппера.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры района.