В Самаре с дроппера взыскано 695 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у пенсионерки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре началась приемка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году. В течение двух недель межведомственная комиссия, сформированная Департаментом образования, проверит готовность 159 муниципальных детских садов, а также 31 дошкольное о
В Самаре началась приемка 159 детских садов
В День железнодорожника в Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги, которая является одним из подразделений ОАО «Российские железные дороги».
В Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником
Технопарк «Жигулёвская долина» посетила министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина.
Самарская область делится практиками в сфере инноваций с Республикой Удмуртия
3 августа в Сибирском федеральном университете в Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа – флагманского проекта Движения Первых.
Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена»: самарские школьники — в числе финалистов
С 29 июля по 2 августа в Самаре боулинг-центре Brooklyn Bowl проходила вторая часть чемпионата России по боулингу 2026 года.
В Самарской области впервые прошел чемпионат России по боулингу
4 августа в 17:15 в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Акрон» и «Ростов».
Усилена работа общественного транспорта в Самаре в связи с проведением футбольного матча 4 августа
Работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в лесное хозяйство Самарской области поступило ещё два таких трактора.
В лесном фонде губернии обновляют 26 тысяч километров минерализованных полос
Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.07
0.61
EUR 91.96
0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре с дроппера взыскано 695 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у пенсионерки

213
В Самаре с дроппера взыскано 695 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у пенсионерки

Прокуратура Красноглинского района г. Самары изучила материалы уголовного дела по факту хищения мошенническим способом у местной жительницы денежных средств. Из них следовало, что незнакомец путем обмана похитил у 76-летней женщины 695 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования установлена личность владельца банковского счета, на который были перечислены похищенные средства.

Прокуратурой района в целях защиты имущественных прав пенсионерки направлено в суд исковое заявление о взыскании денежных средств с дроппера.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры района.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Сергиевского района направила мошенникам 164 тысячи рублей
04 августа 2026, 09:27
Жительница Сергиевского района направила мошенникам 164 тысячи рублей
Мошенники продолжают использовать приёмы социальной инженерии - порой «обрабатывают» жертву не один день, шаг за шагом подталкивая к нужному им решению. Криминал
212
Начальник отдела следствия Приволжского района предупреждает о нашествии мошенников!
03 августа 2026, 10:50
Начальник отдела следствия Приволжского района предупреждает о нашествии мошенников!
Если вам звонят и представляются работниками службы безопасности банка или сотрудникамиправоохранительных органов, убеждая «сохранить» свои сбережения... Криминал
494
Самарец связался в соцсети с шантажисткой
31 июля 2026, 09:26
Самарец связался в соцсети с шантажисткой
Под давлением угроз мужчина отправил злоумышленнице более 40 тысяч рублей, после чего собеседница заблокировала его и перестала выходить на связь. Криминал
824
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак со стороны террористического украинского режима на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Во вторник, 4 авгу
4 августа 2026  16:08
Вячеслав Федорищев дал поручения по отработке последствий атаки на Wildberries в Самаре
17
Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях.
4 августа 2026  14:49
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях
155
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области.
4 августа 2026  12:52
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
248
Для пострадавших при атаке на склад под Самарой открыли пункты помощи
4 августа 2026  11:20
Для пострадавших при атаке на склад под Самарой открыли пункты помощи
336
В Самарской области стартовал XIX Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России.
3 августа 2026  17:32
Вячеслав Федорищев и Анатолий Супруновский обсудили вопросы обеспечения безопасности на воде
797
Весь список