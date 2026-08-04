Сызранец хранил наркотики и пистолет

В Сызрани перед судом предстанет местный житель, задержанный полицейскими за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружии.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. б, г ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ в отношении безработного, ранее не судимого 44-летнего местного жителя.

Во время оперативных мероприятий, организованных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» для проверки информации о причастности местного жителя к противоправной деятельности, полицейские после контрольной закупки задержали фигуранта за сбыт, как позже установили эксперты, более 10 г наркосодержащего растения.

При обследовании в присутствии понятых автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором передвигался задержанный, в подлокотнике между передними сиденьями полицейские обнаружили помеченные ими люминесцирующим порошком 12 тысяч рублей, переданные фигуранту за 11 пакетиков с наркотическим средством, а также несколько банковских карт и спортивную сумку с крупной суммой денег.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства родственницы злоумышленника в частном доме в переулке Коротком сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» изъяты предметы, использованные для фасовки (весы и пакеты с застежкой зип-лок), денежные средства и марихуана общей массой около 350 г, что законодатель относит к крупному размеру. Наркотическое средство мужчина приготовил для сбыта, однако довести свой противоправный умысел до конца не смог, так как его задержали сотрудниками полиции. Кроме того, в доме полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и строительные патроны. Изъятое направили на баллистическую экспертизу. Из заключения эксперта следует: предмет является самодельным гладкоствольным пистолетом, пригодным для производства выстрелов.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что вырастил наркосодержащие растения в теплице, не поставив тещу в известность о своей противоправной деятельности, а пистолет нашел несколько десятков лет назад в лесопосадке и спрятал «на всякий случай».

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовные дела объединены в одно производство, расследованы и направлены в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому судом по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и, в рамках обеспечения гражданского иска и возможной дальнейшей конфискации, наложен арест на его движимое и недвижимое имущество.