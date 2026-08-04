В лесном фонде губернии обновляют 26 тысяч километров минерализованных полос

Работы ведутся в течение всего сезона. Искусственно созданные широкие борозды, очищенные до сплошного минерального слоя почвы, служат надежным барьером на пути низовых пожаров. На конец июля работы по обновлению минполос выполнены на 52% от годового плана. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые — в этом году появятся ещё 165 км противопожарных барьеров.

Работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в лесное хозяйство региона поступило ещё два таких трактора.

Также в этом году обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обслуживание информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов, чтобы обеспечить работы по их защите, охране и воспроизводству, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: минприроды Самарской области