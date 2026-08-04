Самарская область делится практиками в сфере инноваций с Республикой Удмуртия

Технопарк «Жигулёвская долина» посетила министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина.



Официальному гостю региона презентовали:

Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина»

Региональный центр инжиниринга.

Территорию «Валетудо 478» – центр кооперации инновационных разработок в области превентивных технологий здоровья.



Анна Слугина поблагодарила руководство технопарка за открытость и готовность делиться опытом.



"Наши регионы всегда были конкурентами: мы традиционно боролись за инвесторов, стараясь предложить им лучшие условия для «приземления» на своей территории. Сегодня наша сила – в кооперации. Мы рассматриваем возможность создания государственного технопарка, потому что в предпринимательском сообществе созрел такой запрос. Посещение «Жигулёвской долины» – это знакомство с передовым опытом и первый шаг к налаживанию сотрудничества", - отметила министр.

Фото: Минэкономразвития Самарской области