В регионе стартовал Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России

Это масштабное событие проходит в Тольятти впервые. В соревнованиях участвуют восемь лучших команд Государственной инспекции по маломерным судам из разных федеральных округов. Чемпионат призван повысить профессиональное мастерство инспекторов и пропагандировать безопасное поведение на воде.

По поручению главы чрезвычайного ведомства со вступительным словом выступил заместитель Министра МЧС России - главный госинспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский:

«Здесь, на берегах величественной Волги и на фоне неповторимых очертаний Жигулевских гор, собрались лучшие из лучших – те, в чьих сердцах горит огонь соперничества, а в руках – сила побеждать. Чемпионат является важным этапом в профессиональном развитии собравшихся участников и способствует росту мастерства в водно-моторном пилотаже. МЧС России уделяет особое внимание обеспечению безопасности на водных объектах. За каждым предотвращенным происшествием – ваш труд, за каждой спасенной жизнью – ваши знания и самоотдача. Уверен, что Чемпионат пройдет на высоком организационном уровне и подарит атмосферу настоящего спортивного праздника. Пусть удача сопутствует участникам в достижении самых высоких целей, а путь к пьедесталу будет достойным и красивым».

При поддержке МЧС России улучшается техническое оснащение инспекторов ГИМС. Сегодня им вручили ключи от катеров и аэролодок. Новая техника в руках опытных специалистов повысит безопасность на водоемах.

В течение пяти дней участники будут демонстрировать теоретическую подготовку, знание законов, умение оказывать первую помощь, навыки управления маломерными судами, маневрирования на мотолодках и гидроциклах, а также работу в команде. Инспекторы ГИМС покажут свои умения как в личных, так и в командных состязаниях.

В рамках мероприятия Анатолий Супруновский встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Они обсудили сотрудничество по обеспечению безопасности жителей региона и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Завершая визит, заместитель Министра ознакомился с работой Тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона и возможностями региональной Испытательной пожарной лаборатории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области