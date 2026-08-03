Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года

Объем наличных денег в обращении в России в июле вырос на 643,4 млрд рублей — это на 43,1% больше, чем в июне, показатель стал максимальным с начала года. Соответствующие данные были опубликованы 3 августа на сайте Центробанка.

В январе объем наличных сократился на 386,2 млрд рублей, но с февраля начал расти. За февраль–июль прирост составил 2 трлн 547 млрд рублей, пишут "Известия".

Отмечается, что больше спрос был только в апреле — 678,7 млрд рублей. Апрельский отток стал рекордным с сентября 2022 года.