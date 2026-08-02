В Самарской области организовали горячую линию после атаки БПЛА на склад Wildberries

В Самарской области сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан после атаки беспилотников на склад Wildberries в регионе, пишет 63.ру.

«По предварительным данным, в результате попадания беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание складского помещения в регионе. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области организована горячая линия: 8(846) 340-61-78», — сообщили в прокуратуре региона.

Об атаке БПЛА на склад компании, которая произошла утром 2 августа, сначала рассказал в своих соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он также напомнил о строгом запрете на съемку и распространение кадров последствий атаки и работы ПВО.

Затем инцидент прокомментировали в пресс-службе Wildberries. По предварительным данным от этого источника, пострадавших нет.