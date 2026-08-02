Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Земли в августе ждут сразу несколько ярких астрономических явлений
Жителей Земли в августе ждут сразу несколько ярких астрономических явлений
Названы главные угрозы при купании в фонтанах
Названы главные угрозы при купании в фонтанах
Вячеслав Федорищев назвал терактом атаку дрона на склад Wildberries под Самарой
Вячеслав Федорищев назвал терактом атаку дрона на склад Wildberries под Самарой
С 13 по 16 августа в Сызрани состоится фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
С 13 по 16 августа в Сызрани состоится фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Кинельском районе 15-летний мотоциклист попал в ДТП
В Кинельском районе 15-летний мотоциклист попал в ДТП
Самарский областной художественный музей модернизирует выставочные пространства и фондохранилище
Самарский областной художественный музей модернизирует выставочные пространства и фондохранилище
Молодой водитель в Кошкинском районе перевернул машину в кювет
Молодой водитель в Кошкинском районе перевернул машину в кювет
Сферы развлечений и услуг стали лидерами по росту спроса на готовый бизнес в Самаре
Сферы развлечений и услуг стали лидерами по росту спроса на готовый бизнес в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сферы развлечений и услуг стали лидерами по росту спроса на готовый бизнес в Самаре

174
Сферы развлечений и услуг стали лидерами по росту спроса на готовый бизнес в Самаре

Аналитики Авито подвели итоги II квартала в готовом бизнесе и франшизах в Самаре и сравнили результаты с данными аналогичного периода прошлого года. По росту спроса в готовом бизнесе лидируют предприятия в сферах развлечений и услуг, по росту предложения — бизнесы в сфере развлечений и услуг.

Готовый бизнес

Во II квартале 2026 года в Самаре аналитики зафиксировали растущий спрос на бизнес в сфере развлечений — он увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос спрос на предприятия в сфере услуг — также в 2,5 раза. При этом снизился спрос на бизнесы в сфере туризма (-3%) и аренды (-4%).

По объему спроса лидируют предприятия в сфере услуг — на них приходится 19%. На втором месте — бизнесы в сфере общепита с долей 15%. На пункты выдачи заказов пришлось 14%. На четвертом месте — сфера торговли с долей 12%, топ-5 замыкает бизнес в сфере авто с 10%.

По росту предложений лидируют бизнесы в сфере развлечений — их стали выставлять на продажу чаще на 38%, чем годом ранее. Кроме того, также на 38% выросло количество предложений о продаже предприятий в сфере услуг.   При этом реже выставлять на продажу стали бизнесы в сфере общепита (-10%) и туризма (-10%).

По объему предложения на первом месте — бизнесы в сфере торговли с долей 21%. Далее следуют предприятия в сфере услуг — на них пришлось 15%. Топ-3 замыкают пункты выдачи заказов с долей 13%. На бизнесы в сфере общепита пришлось 13%, на предприятия в сфере красоты и здоровья — 10%.

«Сегодня предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте. Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям: во II квартале спрос на такой бизнес в России увеличился на 20% год к году. Среди франшиз наиболее заметную динамику показал арендный бизнес, спрос на который вырос на 50%. Авито помогает предпринимателям находить такие возможности, а аналитика платформы позволяет отслеживать изменения спроса и предложения практически в режиме реального времени», — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.

Франшизы

Среди франшиз во II квартале 2026 года сильнее всего год к году спрос вырос на арендный бизнес (+79%) и предприятия в сфере красоты и здоровья (+16%). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (31%). Далее следуют франшизы в сферах аренды (20%), услуг (11%), красоты и здоровья (10%) и авто (7%).

По приросту предложений лидируют сферы аренды (+83%) и производства (+45%).   Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (30%). Также в топ-5 — сферы торговли (26%), общепита (15%), аренды (8%) и развлечений (7%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области организовали горячую линию после атаки БПЛА на склад Wildberries
2 августа 2026  11:05
В Самарской области организовали горячую линию после атаки БПЛА на склад Wildberries
389
Пожар начался на складе Wildberries в Самарской области после атаки БПЛА
2 августа 2026  09:52
Пожар начался на складе Wildberries в Самарской области после атаки БПЛА
2537
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
2007
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
892
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
754
Весь список