В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси

Новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси, вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Предполагается в том числе ряд уточнений норм провоза животных и ручной клади, следует из изученного Tass.ru приказа Минтранса РФ.

В частности, теперь таксопарк вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При этом ручная кладь не должна загрязнять и повреждать имущество или ограничивать обзор водителю.

Еще одним новшеством стала возможность по согласованию с водителем такси перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Кресла-коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.

Допускается провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Фрахтовщик также может устанавливать дополнительные требования к провозу животных, не противоречащие законодательству РФ.

Правила также уточняют требования к контейнеру для провоза домашних животных в автомобильном и наземном электротранспорте - помимо обозначенного ранее глухого дна, прописана необходимость его закрывания и доступа воздуха. Размеры контейнера не должны по длине, ширине и высоте превышать 120 см (перевозчик может самостоятельно увеличить этот показатель), дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, просыпание которого следует исключить. Клетка для птиц должна быть покрыта светонепроницаемой тканью. Собака-поводырь перевозится отдельно.

Не допускаются к перевозке багажа и провозу в составе ручной клади в общественном транспорте и такси зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые) вещества, радиоактивные материалы, а также вещи, загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров. Если в прежней версии правил запрещалась перевозка оружия без чехлов и упаковки, то теперь она допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

Правила действуют до 1 сентября 2032 года.