В Волжском районе отремонтировали подъезд к селу Лопатино

В Волжском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершён капремонт автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» — Лопатино протяжённостью 2,5 км. Дорога обеспечивает прямую связь села с областным центром и федеральными трассами А-300 и Р-229.

Это один из двух въездов в крупнейший населённый пункт района, где проживает около 3 тысяч человек. Дорога имеет высокую социальную значимость: по ней проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта, жители добираются до социальных учреждений, а также к многочисленным садоводческим товариществам.

Работы на объекте велись с марта 2026 года. Подрядчик выполнил укрепление основания методом холодной регенерации, укладку двух слоёв асфальтобетона и укрепление обочин. На всём протяжении установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком. Также выполнено ремонт водопропускных труб.

В рамках капремонта особое внимание уделено аварийно-опасному участку вблизи кладбища: скорректирован радиус поворота, расширена проезжая часть и установлено металлическое барьерное ограждение. Эти меры позволили существенно повысить безопасность движения.

Всего в 2026 году в Волжском районе капитально ремонтируются два подъезда к Лопатино. На втором участке — со стороны трассы «Самара — Оренбург» протяжённостью 3,8 км — работы продолжаются: уложен нижний слой асфальтобетона, ведётся подготовка к устройству верхнего покрытия. Подрядчик планирует завершить все работы до конца августа.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области