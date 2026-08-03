Жителей региона приглашают присоединиться к всероссийскому движению «Время открытий» в День Госфлага РФ

Школьников, студентов, семьи с детьми и всех любителей активного отдыха в День Государственного флага Российской Федерации приглашают присоединиться к серии тематических походов «Время открытий». (6+)
«Время открытий» - это походы, приуроченные к государственным праздникам, памятным и праздничным датам. Инициатива реализуется в рамках всероссийского проекта «Походы Первых - Больше, чем путешествие» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» совместно с Движением Первых. «Время открытий» входит в нацпроект «Молодёжь и дети».
Главная цель проекта - возродить систему походного туризма, сделав ее доступной и массовой, превратить походы в инструмент воспитания любви к Родине, изучения ее истории и природы. В прошлом году в походах приняли участие более 600 тысяч человек.
Ближайшая дата для проведения походов - День Государственного флага Российской Федерации. Организовать их можно в течение трех дней до или после 22 августа 2026 года.
Проект предлагает три формата на выбор:
- Туристская прогулка (2–4 часа, 4–6 км) - идеальный вариант для первого знакомства с походами.
- Однодневный поход (4–8 часов, от 6 км) - полноценное командное путешествие.
- Двухдневный поход (от 12 км) - настоящий поход с ночевкой в палатках.
Принять участие в тематических походах «Время открытий» можно как самостоятельно, так и в составе команды.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
1. Ознакомиться с датами походов и с методическими рекомендациями на официальном сайте проекта: pohod.morethantrip.ru/vo
2. Провести поход
3. Зарегистрировать свой поход на сайте: https://pohod.morethantrip.ru/vo
Поделитесь своей историей и подарите идею для незабываемого путешествия по стране.
Фото: АНО «Больше, чем путешествие»