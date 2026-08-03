«Самара в движении»: более 25 тысяч человек уже посетили площадки проекта

В Самаре подвели промежуточные итоги физкультурного проекта «Самара в движении». За июнь и июль в занятиях и тренировках приняли участие более 25 тысяч человек. Они проходят на двух пляжах, на площади Куйбышева, в парках им. 50-летия Октября и им. Ю.А. Гагарина. Дополнительно площадка проекта открылась в парке «Молодежный».



В числе прочего каждый четверг в парке им. Ю.А. Гагарина в рамках проекта «Самара в движении» проходят тренировки по кинологическим дисциплинам — аджилити и фристайлу. Занятия проводят тренеры Федерации кинологического спорта Самарской области, в том числе ее председатель, тренер-преподаватель спортивной школы № 4 «Аврора» Евгения Гришина. Принять участие может любой желающий с питомцем. Отметим, что выгул собак на территории парка не допускается, приводить животных можно только на запланированные занятия.



«Движение — это жизнь, а тренировки по аджилити — это движение не только человека, но и его питомца. Хозяин ведет свою собаку по определенной трассе на скорость, время и чистоту выполнения. Нагружается и голова: человек должен запоминать трассу, собака — учить элементы, проходить снаряды. На занятиях мы отрабатываем все этапы, и у многих в итоге получается классный тандем, – рассказала Евгения Гришина. – Активность подходит для любых собак, если у них нет противопоказаний, сделаны все прививки и здоров опорно-двигательный аппарат».



Также в парке Гагарина проходят занятия по зумбе, йоге, ушу, пилатесу, шахматам и баскетболу, проводится многофункциональный тренинг, работает площадка «Выходные с ГТО». Полное расписание занятий проекта «Самара в движении» доступно в группе ВКонтакте https://vk.com/samaravdvizhenii.



7 августа в 16:30 в парке им. 50-летия Октября в рамках проекта и в преддверии Дня физкультурника состоится открытый турнир по настольному теннису. Регистрация будет проходить непосредственно перед стартом и завершится в 16:45.

Фото: пресс-служба администрации Самары