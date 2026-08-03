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«ШАГИ»: в Самаре участники проекта создают новые пространства в своих школах

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В Самаре участники проекта «Школьная академия городских инициатив» продолжают реализацию своих идей.

В Самаре участники проекта «Школьная академия городских инициатив», запущенного по инициативе главы города Ивана Носкова, продолжают реализацию своих идей. Ученики школы № 32 (Кировский район), например, работают над проектом «Поле возможностей» и модернизируют школьную спортивную площадку. Сейчас там уже завершены работы по укладке асфальта, установлено спортивное оборудование для кроссфита, скамейки для отдыха и стол для настольного тенниса. В работе участвуют дети вместе со своими родителями и педагогами.

В школе № 94 (Железнодорожный район) ученики реализуют проект «Точка притяжения». Вместе со взрослыми они переоборудуют участок площадью 250 квадратных метров, который ранее был зоной отдыха детского сада. Проектом предусмотрены спортивная зона с турниками, резиновое покрытие для спортплощадки, учебная зона с шестью грядками-коробами для опытов по биологии, а также место для классных часов на открытом воздухе и внеклассных мероприятий.

«Мы уже однажды участвовали в проекте «Школьное инициативное бюджетирование», поэтому решили включиться и в «ШАГИ». Сейчас ведем подготовительные работы. В спортивной зоне будут установлены турники — надеемся, даже те, кто не любит физкультуру, ее полюбят. В творческой зоне будем заниматься изобразительным искусством, ставить мольберты. А в двух беседках — проводить классные часы, встречаться, организовывать внеклассные мероприятия. Думаю, получится отлично!» – сказала ученица школы № 94 Азалия Латыпова.

Всего в рамках проекта «ШАГИ» реализуют 9 инициатив. В школе № 132 (Ленинский район) появится пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе, в школе №15 (Самарский район) появится «Открытый школьный музей», ученики школы № 105 (Куйбышевский район) сделают открытую воркаут-площадку, а на территории школы № 68 (Красноглинский район) появится экопарк «Школьный сквер». В школе № 10 (Промышленный район) будет оборудована площадка для тренировок по управлению БПЛА, в школе № 92 (Октябрьский район) — интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые», а в лицее «Престиж» (Советский район) — стелла «Мирный атом» в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В течение летних каникул школьники реализуют проекты, разработанные под руководством глав своих районов, а в сентябре, накануне празднования 440-летия Самары, их представят. Средства на реализацию по поручению главы Самары выделены из городского бюджета.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Школа

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