10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-60) – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.

Отбор и подготовка участников международных олимпиад основываются на всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ), которая проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026 году заключительный этап ВсОШ по химии собрал около 490 участников.

Россию на Международной Менделеевской олимпиаде представит команда из 15 школьников – победителей всероссийской олимпиады школьников по химии текущего учебного года. В состав сборной вошла выпускница Самарского регионального центра для одаренных детей, победитель и призер ВсОШ Софья Габдрахманова.

«Для меня ВсОШ стала завершением целой главы жизни — главы, которая подарила мне невероятно много: бесценные знания, опыт и знакомства. Закрывать эту главу немного грустно, но впереди — новые вызовы: Международная Менделеевская олимпиада и учёба в университете. Бесконечно благодарна этому опыту — он изменил меня как личность. Уверена, что навыки и знания олимпиад станут прочным фундаментом для будущих начинаний», — отметила Софья Габдрахманова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на недавней встрече с Заместителем Председателя Правительства, куратором ПФО Дмитрием Чернышенко отмечал, что поддержка талантливой молодежи и создание условий для ее самореализации одна из приоритетных задач в работе областного Правительства.
Международная Менделеевская олимпиада по химии традиционно состоит из трех туров. Задачи первого теоретического тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором теоретическом туре предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур олимпиады подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории – умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.
Состязания пройдут в Москве с 15 по 23 апреля.
 

Фото Самарского регионального центра для одаренных детей

 

Теги: Самара Школа

