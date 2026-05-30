Сотрудники полиции разыскивают пропавшего подростка из Тольятти

Полицейскими разыскивается без вести пропавший юноша, 2012 года рождения, который 25 мая, примерно в 18:00 часов вышел из здания, расположенного на улице Дзержинского Автозаводского района г.Тольятти, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам. Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет: футболка и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(8482)93-40-08, 112.