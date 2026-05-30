Аэрозоли и аккумуляторы опасно хранить на балконе летом

Летом хранение некоторых вещей на балконе может быть не только неудобным, но и опасным, заявил «Ленте.ру» эксперт, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Артем Михеев. Он объяснил, что из-за жары и прямых солнечных лучей аэрозоли, краски, аккумуляторы и старая техника могут перегреваться, деформироваться и даже воспламеняться.

По словам специалиста, особенно опасно оставлять на балконе аэрозоли, монтажную пену, баллончики с краской и бытовую химию под давлением. При сильном нагреве упаковка может не выдержать. Баллон способен разгерметизироваться или взорваться, а вещества внутри него — быстро воспламениться от высокой температуры или случайной искры.

«Летом балкон быстро превращается в настоящую тепловую камеру, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Аэрозоли и любые емкости под давлением в таких условиях хранить рискованно», — предупредил Михеев.

Эксперт посоветовал не держать на балконе остатки краски, растворители и жидкости для ремонта. Из-за жары материалы быстрее портятся, теряют свойства и становятся более пожароопасными. Пары растворителей и лакокрасочных материалов могут накапливаться в плохо проветриваемом помещении, повышая риск возгорания и ухудшая качество воздуха в квартире.