В Самаре подсчитали стоимость ремонта дачи к летнему сезону

Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров подсчитали, сколько может стоить приведение дачи в порядок в Самаре перед летним сезоном. По их данным, косметический ремонт «под ключ» с базовыми материалами начинается от 12 тысяч рублей за квадратный метр, а капитальный — от 27,8 тысячи рублей.

В марте 2026 года жители Самары активнее начали готовиться к дачному сезону. По данным Авито Услуг, спрос на профессиональное составление смет вырос на 13%. Минимальная стоимость такой услуги составляет 10,5 тысячи рублей.

Также заметно увеличился интерес к благоустройству участков. Спрос на устройство цветников вырос более чем в четыре раза, а стоимость таких работ начинается от 3 750 рублей за квадратный метр. Проекты озеленения стали востребованы в четыре раза чаще — от 7 500 рублей за сотку. Благоустройство участков подорожало от 4 500 рублей за квадратный метр, а спрос на такие услуги вырос более чем втрое.

На Авито Товарах зафиксировали рост продаж материалов для ремонта и работ на участке. Щебень и гравий жители Самары стали покупать в 17,5 раза чаще, средняя цена составила 800 рублей. Продажи песка выросли более чем в восемь раз, средняя стоимость — 500 рублей за единицу.

Кроме того, вырос спрос на материалы для отделки. Продажи декоративного камня и товаров для наружной отделки увеличились более чем в 2,5 раза. Ступени стали покупать на 77% чаще, напольные покрытия — на 25%, а керамическую плитку и керамогранит — на 14%.

Одновременно увеличились продажи строительного инструмента. Наборы электроинструментов стали покупать на 56% чаще, гайковерты — на 47%, пилы — на 46%, компрессоры — на 30%, а плиткорезы — на 15%.

Аналитики отметили, что итоговая стоимость ремонта зависит от площади дома, состояния построек и выбранных материалов, однако приведенные расчеты позволяют заранее оценить будущие расходы, пишет Самара Онлайн 24.

