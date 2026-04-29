В образовательных учреждениях губернии стартовали патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

В образовательных учреждениях Самарской области стартовали патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе в рамках акции «Бессмертный полк». В регионе пройдут встречи с ветеранами, занятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, оформление «Стен памяти», организация шествий малого бессмертного полка.  Главная цель патриотических мероприятий  -  сохранить живую связь поколений.

Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».

В мероприятии приняла участие заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева. Приветственный адрес со словами благодарности ветеранам – защитникам Отечества и педагогам, чей созидательный труд направлен на историческое просвещение и патриотическое воспитание молодого поколения, участникам направил губернатор Вячеслав Федорищев.

В рамках патриотического мероприятия  была представлена литературно-музыкальная композиция с участием ветеранов и обучающихся. Минутой молчания почтили память о погибших в Великой Отечественной войне. Также школьники приняли участие в акции «Малый Бессмертный полк», пройдя с портретами членов своих семей – участников Великой Отечественной войны.

Регина Воробьева вручила Почетную грамоту Губернатора Самарской области родителям погибшего участника СВО Никиты Горшенина -  Андрею и Ларисе Горшениным - за их вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За активную гражданскую позицию Благодарственным письмом Губернатора Самарской области наградили учащегося школы 81 Александра Батькова.

Автором идеи и создателем цикла «Поклонимся Великим тем годам»  является дочь солдата, погибшего в Великой Отечественной войне, председатель организации ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, член Президиума Совета ветеранов Ленинского района, почетный донор СССР, почетный житель Ленинского района города Самары Галина Шахова.   

«Я дала себе слово, что, пока я жива, я буду делать всё, чтобы память той войны оставалась в сердцах людей. У меня будет блочный проект: сначала буду рассказывать о живых ныне ветеранах Великой Отечественной войны. Одному из них 103 года. Дальше расскажу о ветеранах локальных войн, начиная с Афганистана, и об участниках специальной военной операции», - поделилась Галина Шахова.

Проект «Подвиги и герои» Галина Шахова ведёт уже 16 лет. Последние 6 лет его реализуют в самарской школе №81. Обучающиеся  учат стихи, готовят этюды о войне, а Галина Александровна рассказывает о героях разных поколений, в том числе об участниках СВО, среди которых и родители ее воспитанников. Участником проекта стал, например, ветеран СВО Кирилл Чеховских, чья дочь обучается в школе №81. В рамках мероприятия Кирилла Чеховских наградили Почетным знаком Губернатора Самарской области за содействие Вооруженным силам Российской Федерации III степени.

С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы является шествие участников акции «Бессмертный полк». В 2026 году, с 1 по 11 мая каждый житель Самарской области сможет почтить память героев своей семьи,  выбрав один из альтернативных форматов проведения акции «Бессмертный полк». Подробная информация - на сайте Бессмертного полка России (www.polkrf.ru).

 

Фото: Гусева Александра Артемовна и школа № 81 г.о. Самара

Теги: Самара Школа

